Bunlar da ilginizi çekebilir

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu maçında, 3. sıradaki Kayşserigücü ile lider Kayseri Atletikspor karşılaştı. Müsabakayı Atletikspor 2-1 kazanarak zirvedeki yerini korudu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.