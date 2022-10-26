7 golün atıldığı maçta Esentepespor’dan Muhammet Enes Öztürk ve Ömer Öztürk kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Kayseri Süper Amatör Küme B grubunda zirve mücadelesi veren Kayseri Şekerspor, Argıncık Stadı’nda oynanan 7. hafta maçında Esentepespor’u farklı mağlup etti. Esat Sabuncu, İbrahim Çolak, Harun Soyeşik hakem üçlüsünün yönettiği maçta yeşil beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Barış Mert Düğenci (2), Devlet Karataş, Tunahan Harmancı, Çayan Yeşilkaya ve Mehmet Ali Öncü attı. Esentepespor’un tek golü Muhammet Enes Öztürk’ten geldi.

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