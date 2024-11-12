Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayseri Şekerspor, Tomarza Belediyespor’u 4-1 yenerek 9 puana ulaşarak 2. sıraya yerleşti.
Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Furkan Emre Arslan, Selahattin Ak, Muhammet Emin Vural
Kayseri Şekerspor: Sadettin Kahraman, Abdullah Öztürk, Batuhan İlhan, Doğukan Bozkurt, A.Samet Şimşek, Ahmet Orkun Temir, (Cesur Saitov dk.63), Berkay Ayrancı, (Mehmet Doğru dk.63), Buğra Sarıkaya, Eren Torbalı, Batuhan Kaya, Barış Mert Düğenci
Tomarza Belediyespor: Deniz, Fatih Akbudak, Sabri Uzun, Mert Celayir, Şükrü Pekel, Enes Karabulut, Mehmet Helvacı, (Tugay dk.46), Oğuz Menekşe, Aykut Yıldız, Burak Akbudak, Ahmet Öztürk, (Semih Polat dk.33)
Goller: Batuhan Kaya Dk.48, A.Samet Şimşek Dk. 65, 76 ve 80 (Kayseri Şekerspor), Aykut Yıldız Dk.60 (Tomarza Belediyespor)