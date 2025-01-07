Kayseri Şeker Süper Amatör Küme B Grubu’nda zirve mücadelesi veren Kayseri Şekerspor, ligin 10. haftasında oynadığı ve 3-2 kazandığı Kocasinan Şimşekspor maçı ile zirveye bir adım daha yaklaştı.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Recep Güneş, İbrahim Bayram, İbrahim Çolak

Kayseri Şekerspor: Sadettin Kahraman, Abdullah Öztürk, Çağlar Erdemci, A.Samet Şimşek, Doğukan Bozkurt (Mehmet Doğru dk. 40), Batuhan İlhan (Mert Arısoy dk. 68), Turgut Yetük (Ahmet Orkun Temir dk. 80), Buğra Sarıkaya, Eren Torbalı, Batuhan Kaya, Rahman Can Güneri

Kocasinan Şimşekspor: Hulki Talha Doğan, Uğur Taşpınar, Bahtiyar Ekici, Mertcan Babayiğit, Murat Uyanık (Berat Topal dk. 63), Bulut Akbaş, Fatih Atik, İzzet Karagül (Mehmet Tek dk. 63), Furkan Ulus, Hüseyin Barış Temizyürek, Mecit Kaan Ateş

Goller: Eren Torbalı (dk. 6, 55), Turgut Yetük (dk.74) (Kayseri Şekerspor), Mecit Kaan Ateş (dk. 12), Bulut Akbaş (dk. 72) (Kocasinan Şimşekspor)

Kırmızı Kart: Sadettin Kahraman (dk. 90+1) (Kayseri Şekerspor)