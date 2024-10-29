Kayseri Süper Amatör Küme 2. hafta maçında Kayseri Şekerspor ile Döğerspor karşılaştı. 5 gollü maçı Kayseri Şekerspor 3-2 kazandı.
Stat: Erkilet 1 Nolu
Hakemler: Mustafa Kadıoğlu, Mustafa Bulduk, Hamza Yıldız
Kayseri Şekerspor: Sadettin Kahraman, Abdullah Öztürk, Batuhan İlhan, Can Bektaş, Abdulsamet Şimşek, Ahmet Orkun Temir, Turgut Yetük, Rahman Can Güneri, Mehmet Ali Öncü, Furkan Papağan, Çağrı Elgölgesi
Döğerspor: Tuğrul Berke, Hamit Çetinkaya, Mehmet Kurtuluş, Emre Öztürk, Halil Yönlü, Mücahit Baykaldı, Kasım Alıcı, Burak Arslan, Samet Kaan Karaca, Hasan Yazgan, Hasan Emre Göltaş
Goller: Rahman Can Güneri (Dk. 12, Dk. 25), Mehmet Ali Öncü (Dk. 39) (Kayseri Şekerspor) Burak Arslan (Dk. 15), Hasan Yazgan (Dk. 19) (Döğerspor)