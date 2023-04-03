Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda ligin 22. haftasında Kayseri Şekerspor ile Altındağ Akkışlaspor 2-2 berabere kalarak puanları paylaştılar.
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Otyakmaz xx, Erkan Kırçıl xx, Yasin Emre Ceylan xx
Kayseri Şekerspor: Osman Can Özdemir x, Umutcan Papağan x, Furkan Ulutaş x, (Batuhan İlhan x dk.60), Melih Akça, Mehmet Doğru x, Ömer Faruk Karadoğan x, (Ömer Akkoyun x dk.65), H. Barış Temizyürek x, Batuhan Kaya x, (Kenan Kurt x dk.80), Yakup Türkmen x, (Barış Mert Düğenci x dk.46), Ziyahan Elbaşı x, Çayan Yeşilkaya xx
Altındağ Akkışlaspor: Ali Birol x, Utku İridağ x, (Metin Çakıcı x dk.80), Yusuf Aydoğdu x, Emre Karakaya x, Mehmet Bekâr x, Ali Portakal x, (Ercan Lafcı x dk.80), Emir Kara x,(Yıldıray Töbü x dk.58), Yiğit Başaran x, Safa Tekelek x, (Emre Şahin x dk.25), Ömer Yıldız x, İbrahim Çalış x
Goller: Çayan Yeşilkaya dk.32, Barış Mert Düğenci dk.51 (Kayseri Şekerspor), Emre Karakaya dk.85, İbrahim Çalış dk.88 (Altındağ Akkışlaspor)