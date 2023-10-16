Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayseri Atletikspor ligin 2. haftasında oynadığı maçta Altındağ Akkışlaspor’u 3-0 mağlup etti. Altındağ Akkışlaspor’dan 2 oyuncu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Aydoğan Mantar, Nusret Yıldırım, Yasin Emre Ceylan
Kayseri Atletikspor: Adem Özdemir, Uğur Taşpınar, Abdullah Arpaç, Emre Tunahan Gürbüz, Emre Ateş, Yusuf Tolu, İsmail Erdi Halis, Buğrahan Çiçek, Alperen Güler, Buğra Duğan, (Reha Akkan dk.75), Mehmet Akif Gürkan, (Salih Önder dk.60)
Altındağ Akkışlaspor: Beki Akpınar, Yiğit Hava Başaran, Yusuf Aydoğdu, Ahmet Taha Soytürk, Emre Karakaya, Egemen Polat, Doğukan Kılıç, (Mustafa Bulut dk.56), Çağrı Doğan, (Ali Portakal dk.21), Ömer Yıldız, (Sefa Tekelek dk.72), Çağan Zeki Doğan, (Ali Birol dk.21), Eren Cem Çelebi, (Umut Vatanbekçisi dk. 56)
Goller: Buğrahan Çiçek dk.33, Alperen Güler dk.34, Umutcan (dk.90+2) kendi kalesine (Kayseri Atletikspor
Kırmızı Kartlar: Bekir Akpınar (dk.14), Emre Karakaya (dk.32) (Altındağ Akkışlaspor)