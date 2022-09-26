Goller: Uğur Taşpınar Dk.15 (pen) ve dkb30 (pen), Salih Önder Dk.88 (Kayseri Atletikspor)

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Kayseri Atletikspor ile Başakpınar Belediyespor ligin 3. haftasında karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Atletikspor 3-0’lık sonuçla kazandı.

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