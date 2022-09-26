Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Kayseri Atletikspor ile Başakpınar Belediyespor ligin 3. haftasında karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Atletikspor 3-0’lık sonuçla kazandı.
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Kayseri Atletikspor ile Başakpınar Belediyespor ligin 3. haftasında karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Atletikspor 3-0’lık sonuçla kazandı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Ramazan Haymana, Erkan Kırçıl, Muhammed Boylu
Kayseri Atletikspor: Muhammet Yasin Atıcı, Uğur Taşpınar, Abdullah Arpaç, Abdülsamet Şimşek, Emre Tunahan Gürbüz, Yusuf Tolu, Safa Fırat, Anıl Çalış (Dk.68 Yusuf Karamanoğlu), Muammer Savaş (Dk.60 Buğrahan Çiçek), Doğukan Kılıç, Yusuf Aydoslu (Dk.26 Salih Önder)
Başakpınar Belediyespor: Batuhan Karakoç, Tarık Koç (Dk.60 Ahmet Can Urhan), Umut Akyol (Dk.50 Celal Demir), Ahmet Karabacak, İsmail Erdi Halis, Mikail Canpolat (Dk.70 İzzet Yılmaz), Oktay Şahin (Dk.46 Tugay Taşoluk), Emre Can Akkaya, Seyit Nerkiz, Salih Kamacı (Dk.46 E. Temizyürek)
Goller: Uğur Taşpınar Dk.15 (pen) ve dkb30 (pen), Salih Önder Dk.88 (Kayseri Atletikspor)
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