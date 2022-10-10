Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Erciyes Esen Makina FK, ligin 5.haftasında oynadığı maçta Gültepespor’u 5-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Erciyes Esen Makina FK, ligin 5.haftasında oynadığı maçta Gültepespor’u 5-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Kemal Hattatioğlu, Erkan Kırçıl, Hamza Yıldız
Gültepespor: Alpaslan Ötügen, Ünal Narinç, Batuhan Kurşun, Atakan Umar, yılmaz Yılmaz, Furkan Aydın, Eren Alkan, (Okan Yıkılmaz dk.34), Furkan Koçak, Rıdvan Kurşun, (Ertuğrul dk.34), Kubilay Babacan, Muhammed Arslan
Erciyes Esen Makinaspor: Ali Özkan, Fazıl, Hamit Çetinkaya, Bahtiyar Ekici, Halil Yozgat, Ramazan Durdu, Fatih Çanakcıo, (Latif Aydemir dk.66), Mehmet Yaman, Okan Uçar, Harun Çetin, (Kerem Yıldırım dk.58), Muhammet Aktan, (Selim Yağmur dk.66)
Goller: Fazıl Burak dk.22 ve 36, Okan Uçar dk.27, Hamit Çetinkaya dk.44, Ramazan Durdu (pen) dk.54 (Erciyes Esen Makinaspor)
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