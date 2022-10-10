Goller: Fazıl Burak dk.22 ve 36, Okan Uçar dk.27, Hamit Çetinkaya dk.44, Ramazan Durdu (pen) dk.54 (Erciyes Esen Makinaspor)

5 yıldızlı poliklinikte günde bin 500 hastaya bakılıyor

5 yıldızlı poliklinikte günde bin 500 hastaya bakılıyor

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Erciyes Esen Makina FK, ligin 5.haftasında oynadığı maçta Gültepespor’u 5-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.

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