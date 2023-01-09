MHP’li Özdemir’den Bahşi’ye cevap: "Yazıklar olsun"

MHP’li Özdemir’den Bahşi’ye cevap: "Yazıklar olsun"

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu’nda ligin 13. haftasında Esentepespor rakibi Sungur Futbol Kulübü’nü 3-1 mağlup ederek altın değerinde bir galibiyete imza attı.

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