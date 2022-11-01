Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Esen Makina Erciyesspor, ligin 8. haftasında oynadığı maçta Özvatan Gençlikspor’u 7-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar aldığı farklı galibiyetle puanını 21 yaparak namağlup yoluna devam ediyor.
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Esen Makina Erciyesspor, ligin 8. haftasında oynadığı maçta Özvatan Gençlikspor’u 7-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar aldığı farklı galibiyetle puanını 21 yaparak namağlup yoluna devam ediyor.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Çıtak, Soner Yüce, Mustafa Boylu
Esen Makina Erciyesspor: Ali Özkan, (Dk.74 Arda Yücel), Fazıl Burak, Hamit Çetinkaya (Dk.60 Talha Çoban), Halil Yozgat, Bahtiyar Ekici, Latif Aydemir (Dk.60 Ahmet Can Topaloğlu), Selim Yağmur, Mehmet Akif Gürkan, Okan Uçar (Dk.64 Harun Çetin) Ramazan Durdu, Mehmet Yaman (Dk.64 Kürşat Yurdagül)
Özvatan Gençlikspor: Osman Gündoğdu, Kemal Kargın, Onur Kodaş, Yasin Burak Deniz (Dk.74 Mustafa Can Ada), Ümit Ergüner (Dk.70 Mustafa Ekinci), Mehmet Kıraç (Dk.46 Kaan Yıldız), Ali Buğra Gökşen, Muhammed Turp (Dk.46 Efendi Arıcı), Mükremin Bayrak, Yasin Delikuş (Dk.74 Utku Güverti), Mesut Can Türkaslan
Goller: Mehmet Akif Gürkan dk.11, 24, 60 ve 70, Halil Yozgat dk.32, Ramazan Durdu dk.44 (penaltı), Harun Çetin dk.74 (Esen Makina Erciyesspor)
Kırmızı Kart: Efendi Akıncı dk.88 (Özvatan Gençlikspor)
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