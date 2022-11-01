Goller: Mehmet Akif Gürkan dk.11, 24, 60 ve 70, Halil Yozgat dk.32, Ramazan Durdu dk.44 (penaltı), Harun Çetin dk.74 (Esen Makina Erciyesspor)

Bu projeyle ‘güvenlik kültür, yarınlar ödül’ oluyor

Bu projeyle ‘güvenlik kültür, yarınlar ödül’ oluyor

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Esen Makina Erciyesspor, ligin 8. haftasında oynadığı maçta Özvatan Gençlikspor’u 7-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar aldığı farklı galibiyetle puanını 21 yaparak namağlup yoluna devam ediyor.

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