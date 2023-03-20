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Başkan Çolakbayrakdar: "Down sendromluların her zaman yanındayız"

Başkan Çolakbayrakdar: "Down sendromluların her zaman yanındayız"

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Erciyes Esen Makine FK, ligin 20. hafta karşılaşmasında Simya Koleji’ni 8-0 gibi skorla farklı mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala Play-Off oynamaya hak kazandı. Erciyes Esen Makine FK karşısında mağlubiyet alan Simya Koleji ise lige veda etti.

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