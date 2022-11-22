Goller: Okan uçar dk.3-20-38-57 ve 71, Fazıl Burak dk.20, Kürşat Yurdagül dk.75, Mehmet Yaman dk.89 (Erciyes Esen Makine FK), Mustafa Gezgin dk.70 (Gaziosmanpaşaspor)

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Erciyes Esen Makine FK, ligin 10.haftasında oynadığı maçta Gaziosmanpaşaspor’u 8-1 mağlup ederek kayıpsız ilerliyor.

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