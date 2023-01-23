Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Erciyes Esen Makine FK, ligin 15. haftasında oynadığı maçta Kocasinan Ülküspor’u 4-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

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