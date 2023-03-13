Bunlar da ilginizi çekebilir

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Erciyes Esen Makine FK, yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı kırmızılılar ligin 19. haftasında oynadığı maçta Özvatan Gençlikspor’u 3-0’lık net skorla yenerek puanını 48’e çıkarttı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.