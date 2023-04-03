Bunlar da ilginizi çekebilir

Goller: Osman Şentürk dk. 4 ve 56 (Erciyes Esen Makine FK), Muharrem Sahar dk.54 (Argıncıkspor)

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu’nda ligin 22. haftasında lider Erciyes Esen Makine FK rakibi Argıncıkspor’u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.