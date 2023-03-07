Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında Erciyes Esen Makine FK, ligin 18. haftasında oynadığı maçta Akkışlaspor’u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Kandil gecesi dualar depremzedeler için

Kandil gecesi dualar depremzedeler için

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