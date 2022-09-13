Yalova’da 12. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı

Yalova’da 12. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda Erciyes Esen Makinaspor ile Sungur FK karşı karşıya geldi. Erciyes Esen Makinaspor, rakibini 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

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