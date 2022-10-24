Goller: Okan Uçar dk.46 ve 70, Ramazan Durdu dk.83 (Erciyes Esen Makina FK)

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Erciyes Esen Makina FK ligin 7.haftasında Akkışlaspor’u 3-0 yenerek yoluna kayıpsız devam ediyor. Sarı kırmızılıları 3 puanı getiren golleri Okan Uçar (2) ve Ramazan Durdu kaydetti.

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