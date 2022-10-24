Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Erciyes Esen Makina FK ligin 7.haftasında Akkışlaspor’u 3-0 yenerek yoluna kayıpsız devam ediyor. Sarı kırmızılıları 3 puanı getiren golleri Okan Uçar (2) ve Ramazan Durdu kaydetti.
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Erciyes Esen Makina FK ligin 7.haftasında Akkışlaspor’u 3-0 yenerek yoluna kayıpsız devam ediyor. Sarı kırmızılıları 3 puanı getiren golleri Okan Uçar (2) ve Ramazan Durdu kaydetti.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Harun Soyeşik, Sema Çetin
Erciyes Esen Makina FK: Ali Özkan, Muhammed Aktan, (Fazıl Burak dk.46), Bahtiyar Ekici, İsmail Dayı, Talha Çoban, Selim Yağmur, Ramazan Durdu, Latif Aydemir, (Halil Polat dk.79), Mehmet Yaman, (Harun Çetin dk.85), Okan Uçar, (Kürşat Yurdakul dk.75), Akif Gürkan
Akkışlaspor: Ali Birol, Utku İridağ, (Ali Portakal dk.75), Yiğit Başaran Hava, (Kadir Aktaş dk.75), Emre Karakaya, Ahmet Yumutkan, (Emre Akdoğdu dk.24), Uğur Aslankoç, İbrahim Çalış, Metin Çakıcı, Emirhan Yılmaz, (Samet Demircan dk.75), Serkan Güvercin, (Osman Karamahmut dk.55), Ömer Yıldız
Goller: Okan Uçar dk.46 ve 70, Ramazan Durdu dk.83 (Erciyes Esen Makina FK)
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