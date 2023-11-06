Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nda haftanın önemli maçında Başakpınarspor, rakibi Erciyes Esen Makina FK’yi uzatmalarda attığı golle 1-0 mağlup etti.
Stat: Başakpınar Stadı
Hakemler: Hacı Güverti, Mustafa Bulduk, Ali Yıldız
Başakpınarspor: Abdullah Yakup Boyraz, Burak İndap, (Umut Tunç dk. 60), Ömer Ağırbaş, Turgut Kıvrak, (Muhammed Özçiftçi dk. 78) Abdullah Büyükelbaşı, Buğra Kara, Erhan Vurdem, (A. Buğra Gökşen dk. 82), Cihan Oğuzman, Muhammed Fatih Demirezen, Harun Çetin, Okan Uçar, (Zeki Can Sarı dk. 70)
Erciyes Esen Makina FK: Ali Özkan, İsmail Dayı, Halil Yozgat, (Fazıl Burak dk. 65), Mehmet Ali İmren, Yaşar Berk Yorgancı, Gökhan Savranlar, Latif Aydemir, Safa Fırat, (A. Samet Demirel dk. 65), Furkan Ulus, (Batuhan Bozkurt Bolat dk. 65), Bulut Akbaş, Yunus Emre Mert,
Gol: Cihan Oğuzman (dk. 90+9) (Başakpınarspor)
Kırmızı kartlar: Muhammed Fatih Demirezen (dk. 85), (Başakpınarspor), Mehmet Ali İmren (dk. 85), Latif Aydemir (dk. 85), Fethi Tekin (dk. 90) (Erciyes Esen Makina FK)