Maçın 49.dakikasında Gültepespor’dan Alican Sayan sakatlık geçirdi. Uzun süre oyun durdu. Alican Sayan sonrasında sedye ile ambülansa taşınıp tedavisi gerçekleştirildi.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda sezonun ilk maçında Gültepespor ile Kayseri Simya Koleji 1-1 berabere kalarak puanları paylaştılar.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.