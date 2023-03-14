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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında Argıncıkspor ile Gazi Osman Paşaspor karşılaştı. 6 golün atıldığı maçta 3 puanı Argıncıkspor kazandı.

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