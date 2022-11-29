Goller: Muharrem Sahar dk. 7 ve 20, Karahan Hamurcu dk. 78 (Argıncıkspor), Fazıl Burak dk. 55, Mehmet Yaman dk. 87 (Erciyesspor Esen Makina)

Kayseri Süper Amatör Küme maçında Argıncıkspor ile Erciyesspor Esen Makine karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı maçta 3 puanı alan taraf Argıncıkspor oldu.

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