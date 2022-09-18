Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu’nda ligin 2. haftasında Argıncıkspor ile Kocasinan Ülküspor karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı karşılaşmada Kocasinan Ülküspor 3-1’lik galibiyetle ayrılarak 2’de 2 yaptı.

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