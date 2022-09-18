Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu’nda ligin 2. haftasında Argıncıkspor ile Kocasinan Ülküspor karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı karşılaşmada Kocasinan Ülküspor 3-1’lik galibiyetle ayrılarak 2’de 2 yaptı.
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu’nda ligin 2. haftasında Argıncıkspor ile Kocasinan Ülküspor karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı karşılaşmada Kocasinan Ülküspor 3-1’lik galibiyetle ayrılarak 2’de 2 yaptı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Alim Kandemir, Furkan Ulu, Bekir Kahraman
Argıncıkspor: Kemal Çelik, Tahir Can Çeçen, (Osman Koş dk.78), Sedat Kurt, Enes Atçı, (Davut Zafer dk.61), Hacı Mert Cingöz, Turgut Yetük, İlker Anğıt, Arif Aslan, (İsmail Çatal dk.61), Karahan Hamurcu, Mustafa Şafak, Berat Aydemir
Kocasinan Ülküspor: Hasan Anıl Tekin, İlker Toprak, Muhammed Gazi Hançer, Abdülbaki Öztoprak, Hüseyin Yalçın, Yaşar Alak, Mehmet Kurtuluş, (Alihan Okur dk.85), Mikail Aktaş, Zeki Can Sarı, (Hasan Kavuklu dk.88) Emrah Seringen, Fatih Emre Taş dk.61), Alperen Çeliker, (Can Varol dk.32)
Goller: Karahan Hamurcu dk.65 (Argıncıkspor), Zeki Can Sarı dk.25, Mehmet Kurtuluş dk.55, Can Varol dk.80 (Kocasinan Ülküspor)
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