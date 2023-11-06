Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu 5. hafta maçında Altındağ Akkışlaspor ile Kayserigücü FK karşılaştı. 5 golün atıldığı müsabakayı konuk ekip 4-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Akkışla İlçe Stadı
Hakemler: Abdulsamet Soyturk, Samed Armut, Bekir Kalkanlı
Altındağ Akkışlaspor: Bekir Akpınar, Umutcan Vatanbekçisi, Ahmet Taha Soytürk, Enes Ceyhan, Yunus Emre Yeşilbaş, Çağrı Doğan (dk. 72 Mustafa Bulut), Çağan Doğan, ( Serhat Uğur dk. 46), Eren Cem Çelebi (dk. 46 Utku İridağ), Ali Portakal, (Hasan Aksoy dk. 43), Doğukan Kılıç, Mustafa Bulut, (Safa Tekerek dk. 72)
Kayserigücü: Yakuphan Kocaoğlu, Abdullah Gürbüz, (Mevlüt Metin dk. 58), Sedat Burak Altay, Mehmet Tahir Kalem, Furkan Yiğit Yılmaz, (Oktay Koçak dk. 70), Batuhan Duran, (Burak Arslan dk. 46), Can Ölçer, Çağlar Erdemci, Cüneyt Karagöz (dk. 58 Alper Durdu), Hüseyin Uçar, Eren Torbalı,(Erkan Polat dk. 70)
Goller: Mustafa Bulut (dk. 8) (Altındağ Akkışlaspor), Eren Torbalı (dk. 20), Mehmet Tahir Kalem (dk. 45), Burak Arslan (dk. 51 ve 75)0 (Kayserigücü FK)