Goller: Erkam Boyraz (dk.71 pen) (Kocasinan Yemlihaspor), Seyit Nerkiz (dk.11), Enes Temizyürek (dk.37 ve 78) (Başakpınar Belediyespor)

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Kocasinan Yemlihaspor ile Başakpınar Belediyespor karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı zorlu doksan dakikada kazanan 3-1’lik sonuçla Başakpınar Belediyespor oldu.

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