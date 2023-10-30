Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda zirve mücadelesi veren Erciyes Esen Makina FK; ligin 4. haftasında oynadığı maçta Kayseri Yolspor’u 5-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Özgür Reha Alıcı, İbrahim Bayram, Bekir Kalkanlı

Erciyes Esen Makine FK: Ali Özkan, İsmail Dayı, Halil Yozgat, Mehmet Ali İmren, Yaşar Berk Yorgancı, Gökhan Savranlar, Latif Aydemir, Safa Fırat, Furkan Ulus, Yunus Emre Mert, Bulut Akbaş

Cumhuriyetin 100. yılında Erciyes Dağı zirve tırmanışı yapıldı Cumhuriyetin 100. yılında Erciyes Dağı zirve tırmanışı yapıldı

Kayseri Yolspor: Osman Gündoğdu, Mustafa Karakaya, Mahir Enes Kozak, Yaşar Çam, Sedat Sönmez, Emre Akkoyun, Abdullah Budak, Resul Kahriman, Hanifi Can Söğüt, Muhammed Akçiçek, Hüseyin Aksoy

Goller: Bulut Akbaş (dk.61, dk. 74, dk. 81, dk. 90+5), Safa Fırat (dk.90) (Erciyes Esen Makina FK)

Kırmızı Kart: Abdullah Budak (dk.60) (Kayseri Yolspor)