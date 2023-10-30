Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda zirve mücadelesi veren Erciyes Esen Makina FK; ligin 4. haftasında oynadığı maçta Kayseri Yolspor’u 5-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Özgür Reha Alıcı, İbrahim Bayram, Bekir Kalkanlı
Erciyes Esen Makine FK: Ali Özkan, İsmail Dayı, Halil Yozgat, Mehmet Ali İmren, Yaşar Berk Yorgancı, Gökhan Savranlar, Latif Aydemir, Safa Fırat, Furkan Ulus, Yunus Emre Mert, Bulut Akbaş
Kayseri Yolspor: Osman Gündoğdu, Mustafa Karakaya, Mahir Enes Kozak, Yaşar Çam, Sedat Sönmez, Emre Akkoyun, Abdullah Budak, Resul Kahriman, Hanifi Can Söğüt, Muhammed Akçiçek, Hüseyin Aksoy
Goller: Bulut Akbaş (dk.61, dk. 74, dk. 81, dk. 90+5), Safa Fırat (dk.90) (Erciyes Esen Makina FK)
Kırmızı Kart: Abdullah Budak (dk.60) (Kayseri Yolspor)