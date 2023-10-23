Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda ligin 3. haftasında 1966 Turnaspor, rakibi İsmail Okumuş FK’yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Çıtak, Kadir Çelikbaş, Merve Nur Topaktaş
1966 Turansoor: Baykal Altay, Ali Can K., Kaan Aşık, Osman Karapınar, Tuğrul Çetin (Furkan Karaağaç dk.80), İlhan Sefa Köroğlu (Ramazan Sinanoğlu dk.60), Enes Bahar, Murat Kıraç, Melik Yıldırım (Muhammed Tarık Tiryaki dk.65), İbrahim Çalış (Muhittin Bahar dk.80), Mehmet Kıraç (Emirhan Karakaş dk.80)
İsmail Okumuş FK: Harun Bayram, Seffan Karasu (Mustafa Ateş dk.80), Murat Altuner, Mehmet Kahveci, Batuhan Gümüş, Enbiya Kurtuluş (Zekai Kepezkaya dk.77), Mustafa Emir Tatlı, Hasan Can Okumuş, Aydemir Yavuz (Orhan Özcan dk.46), Ahmet Kemal Kocagöl, Halis Barbaros
Goller: Mehmet Kıraç (dk.63), Enes Bahar (dk.90) (1966 Turanspor)