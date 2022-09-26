Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayseri Şekerspor, ligin 3. haftasında oynadığı maçta Gazi Osman Paşaspor’u 4-0’lık sonuçla mağlup ederek 3’de 3 yaptı.

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