Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda ligin 2. haftasında Argıncıkspor ile Kocasinan Ülküspor karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı karşılaşmada Kocasinan Ülküspor 3-1’lik galibiyetle ayrılarak 2’de 2 yaptı.
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda ligin 2. haftasında Argıncıkspor ile Kocasinan Ülküspor karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı karşılaşmada Kocasinan Ülküspor 3-1’lik galibiyetle ayrılarak 2’de 2 yaptı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Alim Kandemir xx, Furkan Ulu xx, Bekir Kahraman xx
Argıncıkspor: Kemal Çelik x, Tahir Can Çeçen x, (Osman Koş dk.78 x), Sedat Kurt x, Enes Atçı x, (Davut Zafer dk.61 x), Hacı Mert Cingöz xx, Turgut Yetük xx, İlker Anğıt xx, Arif Aslan x (İsmail Çatal dk. 61 x), Karahan Hamurcu xx, Mustafa Şafak x, Berat Aydemir x
Kocasinan Ülküspor: Hasan Anıl Tekin xx, İlker Toprak xx, Muhammed Gazi Hançer xx, Abdülbaki Öztoprak xx, Hüseyin Yalçın xx, Yaşar Alak xx, Mehmet Kurtuluş xx (Alihan Okur dk.85 ?), Mikail Aktaş xx, Zeki Can Sarı xx (Hasan Kavuklu dk.88 ?) Emrah Seringen x (Fatih Emre Taş dk.61 x), Alperen Çeliker xx (Can Varol dk.32 xx)
Goller: Karahan Hamurcu (dk.65) (Argıncıkspor), Zeki Can Sarı (dk.25), Mehmet Kurtuluş (dk.55), Can Varol (dk.80) (Kocasinan Ülküspor)
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