Goller: Dk. 20 Osman Şentürk, Dk. 55 (pen) Şeyh İsmail Orhan, Dk. 90+4 (pen) Bekir Türkmen ( ahyalıspor), Dk. 47 ve 70 Adem Yönel (Kocasinan Yemlihaspor)

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Yahyalıspor ile Kocasinan Yemlihaspor Yahyalı’da karşı karşıya geldi. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada ev sahibi ekip Yahyalıspor uzatmada attığı golle sahadan 3-2’lık galibiyetle ayrıldı.

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