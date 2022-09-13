Goller: Karahan Hamurcu Dk.7, Turgut Yetük Dk.22 ve 32 (pen), Mustafa Şafak Dk.45 (Argıncıkspor), Erdem Demir Dk.36 (pen) ve Ömer Öztürk Dk.54 (Esentepespor)

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Argıncıkspor, ligin 1. haftasında Esentepespor’u ilk yarıda attığı goller ile 4-2 mağlup etmeyi başardı.

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