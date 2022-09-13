Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda sezonun ilk maçında Kayseri Gençlerbirliği ile Amarat Gençlikspor karşı karşıya geldi. Karşılıklı atılan goller ile karşılaşma 2-2 tamamlandı.

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