Bamya gram altın ile yarışıyor

Bamya gram altın ile yarışıyor

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda ligin 7. haftasında Kocasinan Ülküspor ile Gültepespor karşı karşıya geldi. Zorlu 90 dakika sonunda sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan ekip Kocasinan Ülküspor oldu.

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