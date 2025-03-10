Kayseri Süper Amatör Küme PlayOff turu 3.hafta maçında Kocasinan Şimşekspor ile Hacılar Erciyesspor karşılaştı. Sayı Siyahlılar rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Ali Yıldız, Furkan Koç, Hamza Yıldız
Kocasinan Şimşekspor: Ali Özkan, Uğur Taşpınar, Murat Uyanık, Emre Gürbüz, Mertcan Babayiğit, Fatih Atik, Hüseyin Barış Temizyürek, İzzet Karagül (Dk.58 Batuhan Kaya), Mecit Kaan Ateş (Dk.85 Enes Ozan), Bulut Akbaş (Dk.80 Cengiz Eşme), Mehmet Tatlı
Hacılar Erciyesspor: Fazlı Güner, Abdullah Öztürk (Dk.78 Hasan Tuğrul), Abdullah Gürbüz, Resul Kahriman, Emre Gündoğan, Çağlar Erdemci, Barış Mert Düğenci, Buğrahan Duğan (Dk.78 Zekeriya Tatlı), Metin Çakıcı (Dk.46 Batuhan Bolat), Alper Durdu, Cüneyt Karagöz
Goller: Bulut Akbaş (pen) Dk.27, Mecit Kaan Dk.67, Mehmet Tatlı Dk.69 (pen), Cengiz Eşme Dk.86 (Kocasinan Şimşekspor)