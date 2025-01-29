21-28 Ocak 2025 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Şampiyonası Antalya’da yapıldı. Şampiyonada mücadele eden Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları aldıkları başarılı dereceler ile dikkat çekti. Şampiyonada yer alanKayserili sporcular 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya aldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sporcuları ve antrenörü Cihat Arı’yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Şampiyonada dereceye giren sporcular ve aldıkları madalyalar ise şu şekilde:

Altar Sezer Şahin: 94 kg Büyük Erkekler Point Fighting altın

Ecrin Gülay Düzgün: 50 kg Genç Bayan Point Fighting altın

Çağrı Armut: 69 kg Büyük Erkekler Point Fighting gümüş

Mustafa Gökhan Gürbüz: 57 kg Büyük Erkekler Point Fighting gümüş

Elif Ceren Uzunçakmak: 60 kg Genç Bayan Point Fighting gümüş

Mustafa Korkut: 79 kg Büyük Erkekler Point Fighting bronz