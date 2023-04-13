Kayseri Snowboard takımı, Türkiye şampiyonasında kupayı almasının ardından Erzurum’da yapılan Okul Sporları Snowboard Türkiye Şampiyonası’nda madalyaları topladı.

Bursa’da 2022-2023 Türkiye Snowboard Şampiyonasında sampiyonluk kupasını Kayseri’ye getiren Snowboard takımımız Erzurum’da da Okul Sporları Snowboard Türkiye Şampiyonası’nda madalyaları topladı. Snowboard takımı, başarılarını İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret ederek paylaştı ve destekleri için teşekkür etti. İl Müdürü Kabakcı, şampiyonada elde ettikleri derecelerinden dolayı sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.