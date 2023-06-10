Kayseri Sivaslılar Derneği’nde yapılan genel kurul sonucunda başkanlığa İsa Gün seçildi.

1996 yılında resmî olarak kurulan, Kayseri Sivaslılar Federasyonunun nüvesini oluşturan Kayseri Sivaslılar Derneğinin Genel Kurulu; kurucu başkan Kahraman Avcı, geçmiş dönem dernek başkanları İsmail Tamer ve Cafer Kuruçay’ın katılımı ile gerçekleşti. Yapılan genel kurul sonucunda Kayseri Sivaslılar Derneği’nde bayrak değişimi yapılırken, yeni başkan İsa Gün seçildi.

Genel kurulda ayrıca eski dönem başkanlara da plaket takdimi gerçekleşti.