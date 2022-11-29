Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Dursun, serbest bölgelerin yatırımcıya birçok açıdan avantajı olduğunu belirterek, “Kayseri Serbest Bölgesi yatırım için cazip bir hale gelmeye başladı” dedi.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Dursun, serbest bölgelerin yatırımcıya birçok açıdan avantajı olduğunu belirterek, “Kayseri Serbest Bölgesi yatırım için cazip bir hale gelmeye başladı” dedi.

Kayseri’de ihracat hedefini geçmeyi düşündüklerini söyleyen TÜMSİAD Kayseri Şubesi Yönetin Kurulu Üyesi İsmail Dursun, “Kayseri’de şu anda ihracat ivme almış ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Geçen yıl yaklaşık yıllık bazda 3,5-4 milyar dolarken şu an da hedeflenen rakamı geçeceğiz inşallah. Bunun 5 miyar dolar gibi ön görülen rakama ulaşacağını tahmin ediyoruz. İş adamlarımıza naçizane önerimiz devlet büyüklerimizin de söylediği gibi üreterek, ihracata odaklı olmaları ve sürekli ihracat hedefine yönelmeli, bu ülkeye döviz girdisi sağlayacak ekonomik kahramanları olmaları en büyük temennimiz. Yaklaşık 2-3 aydır yoğun bir şekilde ihracat rakamlarımızda artış var. Bunun birçok faktörü var. Avrupa’nın enerji krizinden dolayı üretim faaliyetlerini durdurma noktasına getirmesi. Bu noktada ülkemizin coğrafi, stratejik, politik ve ekonomik konumu gereği de ürünlere kolay ve çabuk ulaşılabilirlikten dolayı Avrupa’nın tercih edilmesi, Ortadoğu’nun bizi tekrar tercih edebilir konuma gelmesi ve komşu ülkelerimizdeki sürecin de yeniden açılması hem ülke ekonomisini hem de ihracat rakamlarını arttırmış durumda şu an” dedi.

Dursun, Kayseri Serbest Bölgesi’nin yatırımcılar için cazip hale gelmeye başladığını söyleyerek, “Kayseri Serbest Bölgesi, son zamanlarda revaçta ve popülerliği artan bir konuma geldi. Çünkü serbest bölgeden yurtdışı odaklı çalışan firmaların bir kısmının mevzuat yönünden bir takım avantajları var. Kurumlar vergisi muafiyeti, işçi stopaj vergisi muafiyeti, burada arsa ve arazi bedelinin uygun ve yatırım imkanlarının daha kolay olması, özellikle yurtdışından hammadde girişlerinde vergi muafiyetlerinin olması ve bunların üretim sürecinden sonra direkt yurtdışına sevk edilmesinde serbest bölgelerin aslında tercih edilebilir bir konumda olması gerekiyor. Bu süreçte de Kayseri şu anda Kayseri Serbest Bölgesi özellikle yatırımcıları da alarak cazip bir hale gelmeye başladı” ifadelerini kullandı.