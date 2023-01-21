Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; Ocak ayı yönetim kurulu toplantısını düzenleyerek, Kayseri Serbest Bölge’nin 2023 yılında da istihdama en çok katkı sunacak sanayi üretim tesislerinin arasında bulunan bir bölge olacağını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; Ocak ayı yönetim kurulu toplantısını düzenleyerek, Kayseri Serbest Bölge’nin 2023 yılında da istihdama en çok katkı sunacak sanayi üretim tesislerinin arasında bulunan bir bölge olacağını söyledi.

Yeni projelerle birlikte Kayseri’nin sanayide ve ihracatta potansiyelini en iyi şekilde yansıtmak için gayretle çalıştıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "Kayseri Serbest Bölge Kayseri ihracatının yüzde 22’sini karşılıyor. 2023 yılı içerisinde 40’a yakın fabrikanın inşaatı bitip üretime başlayacak aşamaya gelmiş durumda. Kayseri’mize kazandırdığımız stratejik bir yatırım olan ve tamamı ihraç edilecek olan ’Vagon Üretim Tesisi’ 2023 yılı içerisinde üretime başlayacaktır. Kayseri Serbest Bölgemiz güzel bir birliktelik içerisinde Kayseri’mize katkı sunmaya devam ediyor. Katkıları için Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerime, sanayicilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Kayseri Serbest Bölge güzel bir birliktelik içerisinde şehrimize katkı sunmaya devam ediyor. İnşallah Serbest Bölge 2023 yılı Türkiye 100. yılımızda Türkiye’ye en çok katkı sunan bölgelerden bir tanesi olacaktır. Bugünkü yönetim kurulu toplantımızda almış olduğumuz kararların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.