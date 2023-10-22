Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge’de devam eden alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, bölgeye yapılan yoğun çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kayseri Serbest Bölgesi’nin yeni genişleme bölgesinde yoğun bir alt yapı çalışması yapıldığını söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu; "2.5 yıldır Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sanayi Odası başkanımız, Ticaret Odası başkanımız ve yönetim kurulumuz ile birlikte Kayseri Serbest Bölge’de muazzam çalışmalar yapıyoruz. Kayseri Serbest Bölge, büyük bir bölümü yurt dışına ihracat yapan sanayicilerin üretim yaptığı bir yer. Kayseri ihracatının yüzde 25’ni karşılıyor. Bölge’de yapılan çalışmalar Kayseri’ye büyük katkı sunuyor. Yaptığımız çalışmalardan en önemlisi buradaki bütün yolları getirdiğimiz özel malzemeyle gerekli izinler alarak doldurduk. 60 bin kamyon malzemeyi çekerek bütün Serbest Bölge’nin yollarını açtık. Şuan 40’a yakın fabrikanın inşaat bitmiş durumda yakında açılacak. Şu an Serbest Bölgemizde toplamda 6 bin istihdam var. Bu fabrikaların açılmasıyla istihdam 10 bine çıkacak. Kanalizasyon, yağmur suyu hattı, içme suyu hattı, 54 kilometrelik büyük bir doğalgaz hattı yapılıyor. Kayseri’de yapılan en büyük işlerden bir tanesi. Sanayicilerimize kiralayacağımız 17 bin metrekarelik hangar yaptık. Beton bloklarımız hazır. Prefabrik olarak 21 bin metrekare daha kapalı alan üreteceğiz. Bunları sanayicilerimize kiralayarak üretim yapmasını sağlayacağız. 4 megavatlık GES yapmıştık, 4 megavatlık daha GES yapıyoruz. Alt yapı çalışmaları bitiyor. Atık su artıma tesisimizi büyüttük. Çok güzel bir hale geldi. Gümrük giriş kapımız tamamlandı. Kayseri’ye yakışır bir hale geldi. Büyük bir çalışma tamamlanmış oldu” dedi. Kayseri’ye en büyük yatırımın gerçekleşeceği bir müjde veren Başkan Palancıoğlu, “200 bin metrekare alanda Kayseri’ye ve Kayseri’nin teknolojisine değer katacak vagon fabrikası burada üretime başlayacak. Kayseri’de 1928 yılında kurulan tayyare fabrikamızın kapatılmasından sonra Kayseri’nin makûs tarihi inşallah burada değişecek. Bu gerçekleştiğinde, Kayseri’ye son yıllarda yapılan en büyük yatırım yapılmış olacak. Bu yatırımı teşvik eden Mehmet Özhaseki Bakanımıza çok teşekkür ederiz. Kayseri’nin gelişmesine çok büyük katkı sağlayacak. Sanayicilerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Tüm yatırımlarımız Kayserimize hayırlı olsun. Sanayicilerimize hayırlı bol kazanç diliyorum.” diye konuştu. Yapılan çalışmalar için teşekkür eden Sanayici Yılmaz Büyüknalbant ise şunları söyledi:

“Sayın Başkanımızın sayesinde son 3 yıldır büyük bir hamle yaptık. İhracatta 2 katına çıkıp Kayseri ihracatının yüzde 40’nı geliştirmiş olarak yatırımlara devam ediyoruz. Bölgenin kapalı alanını 100 bin metrekareye çıkardık. GES alanımız 4 megavattan 8 megavata çıktı. Serbest Bölgemiz gelişmeye devam ediyor.”