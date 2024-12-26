Kayseri’de hayata geçirilecek olan Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde kullanılacak olan jeotermal su, düzenlenen tören ile sondajlanarak çıkarıldı.

Kocasinan ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi’nde çıkarılan jeotermal suyun çıkarılma törenine AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ile Dursun Ataş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MTA Genel Müdür Yardımcısı Haşim Ağırılı, MTA Etüt Daire Başkanı Ejder Yapıcı, Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç ve protokol üyeleri katıldı.

Programda açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, “İlk defa Sera Organize Sanayi Bölgesi’ni burada gerçekleştirmiş olduk. MTA’nın yaptığı çalışmalar sonucunda 635 metreden 70 litre/saniyenin üzerinde bir sıcak suya ulaşmış olduk. İnşallah bu ülkemiz tarımına, Kayseri tarımına büyük katkı sağlayacak. Yaklaşık bin 500 kişi istihdam edilecek. Bu istihdamın yüzde 75’i kadın işçilerden oluşacak. Bin 200 civarında hanımefendi burada iş imkanı bulmuş olacak. Elmalı ve yakın çevreye de ekonomik olarak büyük bir değer kazandırılmış olacak. 5 milyar civarında bir yatırım ki bunu altyapı ve sanayi tesislerinin yatırımı olarak söylüyorum. Bu da ekonomide bir hareketli çarkın etkisi ile önemli bir noktaya ulaşacaktır diye düşünüyorum. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Düzenlenen programda AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın butona basmasının ardından sondajlanan jeotermal su yüzeye çıktı.