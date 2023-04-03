Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu’nda oynanan önemli karşılaşmada Kayseri Şekerspor, Akkışla ile berabere kalarak play-off biletini kaptı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu’nda Kayseri Şekerspor ve Argıncıkspor son şanslarında Play-Off biletini kapmak için mücadele verdi. Kayseri Şekerspor, ligde kalma mücadelesi veren Akkışlaspor ile oynarken, Argıncıkspor ise haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Erciyes Esen Makinaspor ile karşı karşıya geldi.

Kayseri Şekerspor ikinci yarının sonlarına kadar önde götürdüğü karşılaşmada son dakikalarda yediği gollerle bir puana razı oldu. Play-Off mücadelesi veren bir başka takım olan Argıncıkspor ise lider Erciyes Esen Makinaspor karşısında oldukça zorlandı. Gol pozisyonlarını istediği gibi değerlendiremeyen Argıncıkspor, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak Play-Off biletini kaybetti.

Kayseri Şekerspor 46 puanla Play-Off biletini alırken, Argıncıkspor 45 puanda kalarak şansını yitirdi.