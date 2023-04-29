Kayseri U18 Ligi final maçında Kayseri Atletikspor ile Kayseri Şekerspor karşı karşıya geldi. Zorlu 90 dakikada gülen 3-2’lık sonuçla Kayseri Atletikspor oldu ve Kayseri şampiyonu oldu.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Hakan Çam xx, Kadir Çelikbaş xx, Mustafa Bulduk xx

Kayseri Şekerspor U18: Çağatay Çakmak x, Emre Mezgitli xx, Yaşar Yorgancı xx, Mert Arısoy xx, Melih Akça xx, Ömer Eren Akkoyun xx, Eren Yiğit x (Cihan Özşahin dk.83), Umutcan Papan, Fatih Ümit Sarıca, Rahmancan Güneri xx, İlkay Karakoç xx

Kayseri Atletikspor U18: Muhammed Yasin Atıcı xx, Samet Yüksel xx, Abdullah Arpaç xx, Adem Yerli xx, Anıl Çalış xx, Emircan Irmak x (Çağan Zeki Doğan x dk.55), Atakan Demirezen x (Dk.65 Burak x), Abdulsamet Şimşek xxx, Yusuf Tolu xx, Salih Önder xxx, Yusuf Aydoslu xx (Yakup Nazik x dk.83)

Goller: İlkay Karakoç (dk.45+1 ve 65) (Kayseri Şekerspor), Salih Önder (dk.42 ve 80, Abdulsamet Şimşek (dk.90+5) (Kayseri Atletikspor)