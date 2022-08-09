Kayseri Şeker’in 27 Ağustos’ta yapılacağı bildirilen mali genel kurulunun tarihi ve yeri değiştirildi.

Kayseri Şeker’in 27 Ağustos’ta yapılacağı bildirilen mali genel kurulunun tarihi ve yeri değiştirildi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yaptığı açıklamada mali genel kurul ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Kayseri Valiliğimizin yazılı talimatına istinaden; Kayseri Pancar Kooperatifimizin 69. Mali Genel Kurul toplantısının yapılacağı yer ve tarih değiştirilmiştir. Bilindiği gibi 27 Ağustos cumartesi günü Kayseri Fuar Alanında bulunan Kadir Has Spor Salonunda genel kurulun yapılacağı ilan edilmişti. Bu kararın iptali ile bu defa 31 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00’da Kayseri Kadir Has Stadyumunda yapılmasına karar verilmiştir.

Daha geniş bir mekanda, açık havada, daha yüksek bir katılımla inşallah genel kurulumuzu icra edeceğiz. En yüksek seviyede güvenlik önlemlerinin alınacağı bu genel kurulumuzu da Kayseri Pancar Kooperatifinin çiftçilerine yakışır bir asaletle, vakarla, coşkuyla, edeple ve diğer kooperatiflere örnek olacak şekilde yapacağımıza yürekten inanıyorum. Üreten aziz çiftçilerimizin; geçmişte yaşadıkları badireleri, sıkıntıları unutmadan, bir daha o acı günleri yaşamamak için, ekmeğine ve geleceğine sahip çıkmaları adına önemli bir görev. 31 Ağustos Çarşamba günü Kayseri Kadir Has Şehir Stadyumunda buluşmak üzere. Haydin Mali Genel Kurula."