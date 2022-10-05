Kayseri Şeker, AR-GE Merkezi’nin üretimine başladığı ’’Kahverengi Toz Şeker" Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan denetimler ve analizler sonucunda TSE 12478 Belgesini almaya hak kazandı. Türkiye’nin ilk ve tek TSE onaylı kahverengi toz şekerini üreten tesis törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "AR-GE Merkezimizin yine bir ilke imza atmasının sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kayseri Şeker, AR-GE Merkezi’nin üretimine başladığı ’’Kahverengi Toz Şeker" Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan denetimler ve analizler sonucunda TSE 12478 Belgesini almaya hak kazandı. Türkiye’nin ilk ve tek TSE onaylı kahverengi toz şekerini üreten tesis törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "AR-GE Merkezimizin yine bir ilke imza atmasının sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Sektörde ilklerin öncüsü olan Kayseri Şeker yine bir ilke imza atarak, Türkiye’de ilk ve tek TSE Belgeli ‘Kahverengi Toz Şeker’ üretim tesisini hayata geçirdi. AR-GE Merkezi’ne ayırdığı yüksek kaynak ile dikkatleri çeken Kayseri Şeker, bu çabalarının meyvelerini almaya devam ediyor. Türkiye’nin ilk ve tek TSE Belgeli Kahverengi Şeker Üretim Tesisinin açılışında konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; ‘TSE Belgeli kahverengi toz şeker, Türkiye’de bir ilk ve tek. Türk Standartları Enstitüsü’nün yaptığı denetim ve incelemeleri sonucunda TSE belgemizi aldık. Bu belge çerçevesinde standartlara uygun olarak üretimlerimizi gerçekleştireceğiz. Kahverengi toz şekere ihtiyaç duyan firmaların taleplerini bundan sonra TSE onaylı olarak ve daha yoğun şekilde karşılayacağımız inancındayım. Bu üretimin Kayseri Şeker AR-GE Merkezi’nde gerçekleşmiş olmasının da farklı bir anlamı var. ARGE bünyesinde bir takım çalışmaların yapılması tek başına yetmiyor. Bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan ürünlerin, ticari ürün haline dönüşmesi çok önemli. Kahverengi şeker tesisimiz, TSE onaylı ilk tesis olması açısından da önem arz ediyor. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah bol kazançlı olsun. Cesaret gösterip bu işe sahip çıkan arkadaşlarımız cesaretlerinin ödülünü bir şekilde almış oluyorlar. İnşallah bu başka birimlerimiz içinde örnek teşkil eder" dedi.

Başkan Akay’ın konuşmasına müteakip hep birlikte kesilen kurdele ile tesis hizmete açıldı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, beraberinde Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik, diğer idareciler ve personel ile birlikte tesisi gezdi.