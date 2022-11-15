Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B ve C Grubu’nda liderlik el değiştirdi. A Grubu lideri İsmail Okumuş koltuğunu korurken, B Grubu’nda Talas Anayurtspor, C Grubu’nda ise 1966 Turanspor liderliğe yükseldi.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B ve C Grubu’nda liderlik el değiştirdi. A Grubu lideri İsmail Okumuş koltuğunu korurken, B Grubu’nda Talas Anayurtspor, C Grubu’nda ise 1966 Turanspor liderliğe yükseldi.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu’nda İsmail Okumuşspor haftayı 6-1’lik Kafkasspor galibiyeti ile geride bırakarak puanını 24 yaptı ve zirvedeki yerini korudu. B Grubu’nda ise Talas Anayurtspor lider Belsinspor’u mağlup ederek zirveyi devraldı. C Grubu’nda da 1966 Turanspor haftayı lider olarak geride bırakan takım oldu.
Ligde 8. hafta geride kalırken sonuçlar ise şu şekilde oldu:
A Grubu
Kayseri Güneşspor-Kocasinan Gençlikspor:5-1
Tomarza Belediyespor-Sanayi Esnafspor:7-1
Kılıçaslan Yıldızspor-İncesu Gençlikspor:3-2
İsmail Okumuşspor-Kafkasspor:6-1
Yerköyspor-Cuma Uluçayspor:5-3
B Grubu
Yavuzspor-Develi 1954:5-2
Talas Anayurtspor-Belsinspor:5-1
Yahyalı Gençlerbirliği-Kıranardıspor:6-1
Yeni Erciyesspor-Sindelhöyükspor:2-1
Kayseri İdman Yurdu-Anadolu Yıldızları (Ertelendi)
C Grubu
Argıncık Esnafspor-Erciyesgücüspor:4-1
Sosun Birlikspor-Talas Denizspor:1-1
Kayseri Demirspor-Erkiletspor:1-1
Palasspor-Bünyan Belediyespor:3-2
Turanspor 1966-Akkışlaspor:3-0 (Hükmen)
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