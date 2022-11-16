31 takımın mücadele verdiği Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de sadece 3 takım yenilgisiz olarak 8. hafta sonunda yoluna devam ediyor.

31 takımın mücadele verdiği Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de sadece 3 takım yenilgisiz olarak 8. hafta sonunda yoluna devam ediyor.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de 8. hafta geride kalırken A Grubu’nda İsmail Okumuşspor, B Grubu’nda Yavuzspor, C Grubu’nda ise 1966 Turanspor yenilgisiz olarak ilk yarıda son 2 haftaya geldi. Namağlup ekiplerden İsmail Okumuşspor ligin 9. haftasında en yakın takipçisi Kayseri Güneşspor ile karı karşıya gelecek.

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Namağlup ekiplerden Yavuzspor’un rakibi Yeni Erciyesspor olurken, 1966 Turanspor da Kayseri Demirspor ile karşı karşıya gelecek.