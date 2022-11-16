31 takımın mücadele verdiği Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de sadece 3 takım yenilgisiz olarak 8. hafta sonunda yoluna devam ediyor.

31 takımın mücadele verdiği Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de sadece 3 takım yenilgisiz olarak 8. hafta sonunda yoluna devam ediyor.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de 8. hafta geride kalırken A Grubu’nda İsmail Okumuşspor, B Grubu’nda Yavuzspor, C Grubu’nda ise 1966 Turanspor yenilgisiz olarak ilk yarıda son 2 haftaya geldi. Namağlup ekiplerden İsmail Okumuşspor ligin 9. haftasında en yakın takipçisi Kayseri Güneşspor ile karı karşıya gelecek.

Namağlup ekiplerden Yavuzspor’un rakibi Yeni Erciyesspor olurken, 1966 Turanspor da Kayseri Demirspor ile karşı karşıya gelecek.