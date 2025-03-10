Kayseri Şehir Hastanesi’nde 3 yıl önce açılan Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi’nde (TÜRKÖK) 100. bağışçıdan kök hücre toplandı.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde 3 yıl önce açılan TÜRKÖK’te, 100. bağışçı mutluluğu yaşandı. Sivas’tan gelen Bülent Bekmez’den toplanan kök hücreler, hastaya nakledilmek üzere yola çıktı. Kayseri Şehir Hastanesi Hematoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Dr. Esra Yıldızhan, "Kemik iliği nakli bazı hematolojik hastalarda tamamen tedaviyi gerçekleştirebilecek tek seçeneğimiz olabiliyor. Böyle bir durumda da bağışçıya ihtiyacımız oluyor. Bu durumda öncelikle aile içi tarama yapılarak aile içindeki bağışçılar aranıyor. Eğer aile içinde uyumlu bir bağışçı bulunamazsa bu durumda akraba dışı bağışçılar sorgulanıyor. Türkiye’de 1990 yılından beri kemik iliği nakli başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor. O dönemlerde kemik iliği bağışçısı olarak yurtdışından tarama yapmak durumunda kalıyorduk. 2015 yılından itibaren ise Sağlık Bakanlığı Kızılay iş birliği ile kendi milli kemik iliği bankamız olan TÜRKÖK kuruldu. Artık aile içinde tarama yapıp bağışçı bulamadığımız durumlarda TÜRKÖK’e başvuruyoruz ve oradan uyumlu bağışçı olup olmadığını kontrol edebiliyoruz. Eğer uyumlu bir bağışçı varsa TÜRKÖK merkezi o bağışçıya ulaşıp onun için uygun olabilecek bir merkez atıyor. Bu şekilde bağışçıların kök hücrelerinin toplanabileceği Türkiye’de farklı illerde kamuya ait 15 merkez var. Biz de son 3 yıldır bu merkezlerden biriyiz. 3 yıl içinde de bugün itibariyle 100’üncü bağışçımızdan kök hücre toplamayı başardık ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirdik. Topladığımız kök hücreler hastamıza şifa olmak üzere yola çıktı" ifadelerini kullandı.

"Kök hücre bağışı uzun bir kan bağışı gibidir"

Kayseri Şehir Hastanesi Hematoloji Uzmanı ve Aferez Merkezi Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Olgu Erkin Çınar da, "Kök hücre bağışının en güzel tarafı bağışçıdan hiçbir şey eksilmeden, bir organı alınmadan, bir ameliyat gerekmeden alınabilen bir bağıştır. Hali hazırda her gün ürettiğimiz kan hücrelerinin biraz daha fazla olarak kök hücrelerin damarlarımıza çıkacağı noktaya gelene kadar üretilebilmesini sağlayacak kan üretici iğne ile ciltten yapılması ile bağış sürecine başlanır. Bunlar çok düşük ihtimaller dışında normal damar yolundan toplanır. Uzun bir kan bağışı gibidir. Sağlıklı kişi birkaç saat sürecek bir kan bağışı yapar. Bu işlem bittikten sonrada aynı şekilde günlük hayatına döner. Bir kesi izi, ameliyat benzeri bir işlem olmaz. Bağışçı birkaç gün uygun prosedür ve ilaç uygulamalarını takip ederek birkaç saatlik bir işlem ile bunları verebilir. Bu sayede de bir bebeği, hayatının baharında bir genci ve orta yaşlı bir kişiyi kurtarabilir" diye konuştu.

Kök hücre bağışçısı Bülent Bekmez de, bir hayata dokunacağı için mutlu olduğunu kaydederek, vatandaşları kök hücre bağışı yapmaya davet etti.