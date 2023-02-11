Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerden yaralı kurtulan 570 kişi, Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi ediliyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerden yaralı kurtulan 570 kişi, Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi ediliyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ili etkilemişti. Depremde illerde birçok bina yıkılırken, binlerce vatandaş enkaz altında kalmıştı. Arama kurtarma ekiplerince depremin ardından başlatılan çalışmalarda enkazlardan yaralı olarak çıkartılan depremzedelerden 570 tanesinin tedavisi Kayseri Şehir Hastanesinde devam ediyor.

Öte yandan Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi gören ve sağlığına kavuşan yaklaşık 600 vatandaşın ise taburcu olduğu öğrenildi.